В Белгороде поймали серийного веловора

В ходе расследования уголовного дела о краже электровелосипеда на одной из улиц Белгорода сотрудники полиции выявили новый эпизод с участием подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 34-летний мужчина совершил на территории города еще одно аналогичное преступление. Войдя в подъезд многоквартирного дома, он обнаружил оборудованный противоугонным устройством велосипед, принадлежащий 26-летнему белгородцу. Открутив с помощью отвертки трос, злоумышленник сел на транспортное средство и уехал. Сумма ущерба составила 14,5 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый продал за три тысячи рублей, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.