Белгородские автоинспекторы задержали нетрезвого водителя с пакетиком наркотиков

Внимание сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Белгороду привлек мужчина с явными признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины запрещенное вещество. Полимерный пакет с мефедроном общим весом 4,96 грамма 25-летний житель Корочанского района прятал в кроссовке.

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.