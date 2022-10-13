Белгородский губернатор навестил в гостинице отселенных жителей № 42г на Губкина

Каждой семье дали возможность взять из квартиры необходимые вещи. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков встретился с жильцами пострадавшего от обстрела 13 октября дома № 42г на Губкина. 26 человек из 11 квартир разместились в гостинице. Остальные приняли решение остановиться у родственников и друзей. Для удобства администрация города организовала доставку автобусами.

- В гостинице обеспечили всем необходимым – проживание, питание, медицинская и психологическая помощь. Каждой семье дали возможность организованно, в сопровождении сотрудников МЧС, взять из квартиры необходимые вещи, - написал в соцсети Вячеслав Гладков.

Глава региона также поговорил с жителями разрушенной квартиры. В пятницу, 14 октября, из квартиры вывезут все вещи, чтобы заняться восстановлением жилища.

- Самое главное, что все живы и здоровы. С остальными бедами, надеюсь, справимся, -сказал губернатор.