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Общество13 октября 2022 15:50

В пятницу 14 октября в Белгородской области существенных осадков не ожидается

Воздух прогреется до 12 градусов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В пятницу в Белгороде ожидается переменная облачность.

В пятницу в Белгороде ожидается переменная облачность.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, завтра, 14 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус одного до плюс четырех, днем 7-12 градусов тепла.

В областном центре ночью от 1 до 3 тепла, днем 9-11 градусов со знаком плюс.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети.