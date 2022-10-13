В пятницу 14 октября в Белгородской области существенных осадков не ожидается

В пятницу в Белгороде ожидается переменная облачность. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, завтра, 14 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус одного до плюс четырех, днем 7-12 градусов тепла.

В областном центре ночью от 1 до 3 тепла, днем 9-11 градусов со знаком плюс.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети.