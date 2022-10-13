Жительница Белгородской области несколько лет вымогала деньги и шантажировала семейную пару

Сотрудники уголовного розыска изобличили 53-летнюю оскольчанку в мошенничестве и вымогательстве. Фото: "КП" Архив

В полицию обратилась 30-летняя жительница Старого Оскола местная. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких лет знакомая под различными предлогами вымогает у нее и ее супруга около миллиона рублей. Сотрудники уголовного розыска изобличили 53-летнюю не работающую, ранее не судимую оскольчанку в мошенничестве и вымогательстве.

По предварительным данным, потерпевшая случайно познакомилась с подозреваемой в 2018 году. Злоумышленница узнала, что женщина не может забеременеть и пообещала ей помочь решить проблему при помощи магических услуг. Позже супруги передали подозреваемой деньги на покупку нового авто, но машину так и не увидели. Спустя время злоумышленница под надуманным предлогом убедила потерпевшую, что та якобы находится в федеральном розыске и, шантажируя уголовным преследованием, потребовала 850 тысяч рублей якобы за покровительство влиятельных людей.

Семейная пара, боясь преследования, не обращалась в полицию. В итоге злоумышленница переехала жить к потерпевшим и находилась на полном их обеспечении. За малейшую «провинность» она изощренными способами унижала человеческое достоинство супругов. Общая сумма похищенных денежных средств, по предварительным подсчетам, составила около 1 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении оскольчанки возбуждено два уголовных дела за мошенничество и вымогательство. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана в ходе следствия.