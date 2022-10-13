Белгородцы присоединились к проекту Росгвардии «Мы вместе. С любовью из дома»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники Росгвардии Белгородской области присоединились ко Всероссийскому музыкально-поэтическому марафону культуры народов России «Мы вместе. С любовью из дома» в поддержку военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, принимающих участие в специальной военной операции.

В основе проекта - художественная декламация стихотворения Льва Протасова «Россиюшка». Проникновенные стихи читают ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель г. Белгорода Николай Зинченко, военнослужащий регионального управления Росгвардии Андрей Сушков и кадет подшефной школы Росгвардии Артем Поддубный.

- В своем проекте, мы провели тонкую черту, символизирующую связь поколений. Герои Великой Отечественной войны сохранили нашу землю, даровали нам жизнь под мирным небом, совершили величественный подвиг для своего государства. Росгвардейцы – участники современных боевых конфликтов, нынешние защитники России, которые каждый день с честью и достоинством выполняют служебный долг в ходе проведения специальной военной операции. И, конечно, наши подшефные воспитанники – как символ будущего, будущих защитников нашего Отечества. Только совместными усилиями мы, потомки великих победителей, преодолеем все трудности и выполним поставленные задачи по защите мирных граждан, - отметила помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области по взаимодействию со СМИ полковник полиции Ирина Бугаева.