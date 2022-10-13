В Белгороде возле дома на Губкина машина МЧС сбила пенсионерку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде возле дома на улице Губкина, на который упали осколки от сбитого снаряда, машина МЧС сбила пешехода. По предварительным данным, сегодня около 14 часов 30 минут водитель спецтрансопрта совершил наезд на женщину 1946 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, пенсионерка была доставлена в медицинское учреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.