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Общество13 октября 2022 13:08

В гостиницу из дома 42г, на который упал осколок сбитого снаряда, поселили 18 белгородцев

Еще трое приедут туда вечером самостоятельно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На месте происшествия в Белгороде продолжает работать оперативный штаб. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

На месте происшествия в Белгороде продолжает работать оперативный штаб. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов подтвердил информацию о том, что в результате происшествия на Губкина 42г поврежден технический этаж. Жертв и пострадавших нет.

- До конца дня завершим обследование состояния здания и дадим оценку его аварийности. Надеемся, что уже сегодня все жители вернутся в свои квартиры. Но вначале нужно убедиться, что в доме безопасно! - сообщил глава города.

Сейчас в гостинице областного центра из пострадавшего дома разместили 18 человек. Еще трое самостоятельно приедут туда вечером. Остальные белгородцы из дома 42г решили временно остановиться у родных и друзей.

- На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб – люди могут обращаться со всеми вопросами. В основном жители волнуются об оставшихся в квартирах необходимых вещах, домашних питомцах, медикаментах. К каждой ситуации подходим индивидуально. Возле оперштаба развернут пункт питания. На месте работают волонтеры, - отметил Иванов.