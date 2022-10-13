Белгородский губернатор прокомментировал новости о закрытии дорог в Шебекино и Волоконовку

Губернатора Белгородской области во время вечернего эфира в соцсетях один из пользователей спросил о закрытии дорог в Шебекино и Волоконовку. По словам обратившегося, в многих Telegram-каналах говорилось об их закрытии из-за обстрелов со стороны Украины.

Вячеслав Гладков ответил, что сам постоянно ездит в тех направлениях и ничего подобного там нет. Губернатор усомнился в том, что пользователь является жителем Белгородской области.

- Мне кажется, что вы пишите, находясь очень далеко. Я постоянно езжу по этой дороге, поэтому к вашей и моей радости это заявление не соответствует действительности, – прокомментировал глава региона.