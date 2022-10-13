Во всех районах Белгородской области можно бесплатно пройти курсы первой помощи

Во всех районах области можно пройти бесплатные курсы оказания первой помощи.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о начале проведения курсов оказания первой медицинской помощи в муниципалитетах региона. С 11 октября пройти обучение смогут жители всех районов Белгородской области.

- Оказалось, что это действительно востребовано, поэтому открываем во всех муниципальных образованиях аналогичные курсы, – отметил глава региона.

В Белгороде такие курсы уже проводятся на базе центра медицины катастроф. 40 человек получили навыки оказания первой медицинской помощи. 160 находятся в процессе обучения. 360 белгородцев оставили заявки на прохождение курсов до конца октября.

- Опытные врачи расскажут и покажут, как помочь спасти жизнь и здоровье в экстремальной ситуации. Надеюсь, что ситуаций, когда их придется применять на практике, не будет, – написал Вячеслав Гладков.

Адреса и время проведения курсов по всей области здесь.