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Общество13 октября 2022 9:12

Во всех районах Белгородской области можно бесплатно пройти курсы первой помощи

В областном центре курсы проводят на базе центра медицины катастроф
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Во всех районах области можно пройти бесплатные курсы оказания первой помощи.

Во всех районах области можно пройти бесплатные курсы оказания первой помощи.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о начале проведения курсов оказания первой медицинской помощи в муниципалитетах региона. С 11 октября пройти обучение смогут жители всех районов Белгородской области.

- Оказалось, что это действительно востребовано, поэтому открываем во всех муниципальных образованиях аналогичные курсы, – отметил глава региона.

В Белгороде такие курсы уже проводятся на базе центра медицины катастроф. 40 человек получили навыки оказания первой медицинской помощи. 160 находятся в процессе обучения. 360 белгородцев оставили заявки на прохождение курсов до конца октября.

- Опытные врачи расскажут и покажут, как помочь спасти жизнь и здоровье в экстремальной ситуации. Надеюсь, что ситуаций, когда их придется применять на практике, не будет, – написал Вячеслав Гладков.

Адреса и время проведения курсов по всей области здесь.