Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 8:10

Правительство Белгородской области дополнило список продукции по импортозамещению

Теперь в него входят 43 наименования продукции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Список продукции по импортозамещению пополнился.

Список продукции по импортозамещению пополнился.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В правительстве Белгородской области пополнили список продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в регионе в условиях ограничений со стороны иностранных государств и международных компаний.

Дополнением в списке стали молоко крупного рогатого скота и крупный рогатый скот для убоя. В настоящий момент в список входят 43 наименования продукции. Также в список входят различные овощи, семена, текстиль, бумага, химические продукты, лекарства, электрооборудование, компьютерное оборудование, транспорт, мебель.

Есть в списке по импортозамещению и услуги по ремонту и монтажу машин, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками работы и услуги. Перечень утвердили 14 июня 2022 года.