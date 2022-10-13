Правительство Белгородской области дополнило список продукции по импортозамещению

Список продукции по импортозамещению пополнился. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В правительстве Белгородской области пополнили список продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в регионе в условиях ограничений со стороны иностранных государств и международных компаний.

Дополнением в списке стали молоко крупного рогатого скота и крупный рогатый скот для убоя. В настоящий момент в список входят 43 наименования продукции. Также в список входят различные овощи, семена, текстиль, бумага, химические продукты, лекарства, электрооборудование, компьютерное оборудование, транспорт, мебель.

Есть в списке по импортозамещению и услуги по ремонту и монтажу машин, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками работы и услуги. Перечень утвердили 14 июня 2022 года.