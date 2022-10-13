В Белгороде на 15 улицах найдены осколки от сбитых 12 октября ракет

фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что сотрудники городских управ и ГО ЧС завершили обход территорий после работы ПВО. Осколки найдены на 15 улицах в районе Харьковской горы и Юго-Восточной части города.

Также незначительные повреждения получили 5 автомобилей. В пяти частных домах выбиты или лопнули стекла.

От упавших осколков остались небольшие повреждения гаража и теплицы. В ТЦ «Спутник Стиль» выбито несколько окон, пострадали навесные потолки. Антон Иванов заявил, что будет оказана оперативная помощь по восстановлению всех повреждений.