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Общество13 октября 2022 6:50

В Белгороде на 15 улицах найдены осколки от сбитых 12 октября ракет

Есть повреждения автомобилей и домов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Антона Иванова.

фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что сотрудники городских управ и ГО ЧС завершили обход территорий после работы ПВО. Осколки найдены на 15 улицах в районе Харьковской горы и Юго-Восточной части города.

Также незначительные повреждения получили 5 автомобилей. В пяти частных домах выбиты или лопнули стекла.

От упавших осколков остались небольшие повреждения гаража и теплицы. В ТЦ «Спутник Стиль» выбито несколько окон, пострадали навесные потолки. Антон Иванов заявил, что будет оказана оперативная помощь по восстановлению всех повреждений.