12 октября в Белгородской области ожидаются ночные заморозки

Ночью и утром местами туман. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 октября на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, местами заморозки до минус 2 градусов, днем от +8 до +13 градусов. В Белгороде ночью 3-5 градусов выше ноля, днем от +10 до +12 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях спасатели настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, не поручайте надзор за ними малолетним детям. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.