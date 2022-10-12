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Здоровье12 октября 2022 14:03

За 11 октября 451 белгородец победил ковид

Тем временем за минувшие сутки в регионе 269 человек заразились ковидом
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 269 человек заболели, а выздоровел – 451.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 159 488 пациентов, выздоровели – 154 795, умерли – 2 293. Сейчас из 395-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 10 октября в нашем регионе заболели 298 человек, а выздоровели – 506. А 9 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 503 к 324.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.