За 11 октября 451 белгородец победил ковид

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 269 человек заболели, а выздоровел – 451.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 159 488 пациентов, выздоровели – 154 795, умерли – 2 293. Сейчас из 395-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 10 октября в нашем регионе заболели 298 человек, а выздоровели – 506. А 9 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 503 к 324.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.