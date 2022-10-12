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Общество12 октября 2022 12:41

Первым заместителем мэра Белгорода стал Валентин Демидов

О кадровых перестановках сообщил Антон Иванов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Обязанности первого заместителя мэра будет выполнять экс-мэр Симферополя Валентин Демидов. Фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Обязанности первого заместителя мэра будет выполнять экс-мэр Симферополя Валентин Демидов. Фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов в своем телеграм-канале сообщил о кадровых изменениях в администрации города. С сегодняшнего дня обязанности первого заместителя мэра будет выполнять экс-мэр Симферополя Валентин Демидов.

Напомним, с 12 сентября Демидов занимал в администрации должность советника. Он был приглашен для усиления команды мэрии в реализации крупных инфраструктурных проектов.

- Первый месяц совместной работы оправдал наши ожидания. Поэтому принято решение назначить Валентина Валентиновича на должность первого заместителя мэра и доверить ему координацию всех основных проектов, - написал Иванов.

Иванов также отметил, что это не окончательные изменения в структуре администрации областного центра. Главная цель – настроить эффективное управление.