Белгородец рассказал губернатору о некачественном ремонте обстрелянной крыши

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В результате обстрела со стороны Украины 3 октября пострадали дом и забор жителя Головчино Грайворонского городского округа. Мужчина дважды обращался в местную администрацию с просьбой помочь в восстановлении дома. Однако ответ ему не понравился. С просьбой разобраться в ситуации он написал губернатору Вячеславу Гладкову.

- Крышу дома подняло от взрывной волны снаряда, упавшего рядом с домом соседа, в результате чего крыша начала протекать… На написанное мной в администрацию заявление 4 октября ответа не было. На повторное письмо 8 октября приехала комиссия. Они сказали, что забьют обратно торчащие гвозди и выровняют деформированный профлист, но щели всё равно останутся, - написал мужчина.

Вячеслав Гладков извинился перед жителем за пренебрежительные действия комиссии. В прямом эфире он сказал, что позвонил главе горокруга и поручил встретиться с обратившимся в ближайшее время.