В Белгородской области на пожаре погибла женщина

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Сегодня, 12 октября, в половине девятого утра в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке в Шебекино. Обеспокоенные соседи сообщили, что с балкона квартиры на третьем этаже идет дым, а в подъезде чувствуется запах гари.

На место происшествия незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно- спасательных частей № 12 и № 52. Прибывшие к месту пожара огнеборцы вскрыли двери квартиры, приступили к разведке помещения и тушению пожара. Личный состав 12 пожарно-спасательной части по лестничным маршам эвакуировал 20 человек.

К сожалению, в одной из комнат пожарные обнаружили хозяйку квартиры 1928 года рождения без признаков жизни. Огонь повредил мебель и вещи на площади 4 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.