Белгородка Алина Игнатова выиграла всероссийские соревнования по дзюдо

Алина Игнатова (пятая слева) и Ксения Гусарова (третья слева). Фото ЦСП Белгородской области.

В соревнованиях участие приняли спортсмены из 15-ти регионов страны. В активе белгородцев четыре награды. Алина Игнатова (тренер Олег Терещенко) победила в весовой категории 70 кг. В этом же весе Ксения Гусарова (тренер Олег Немшилов) стала второй. Бронзовые медали завоевали Алина Яковлева (57 кг, тренер Аида Солнышко) и Владислав Жилин (90 кг, тренер Андрей Безрук).

Как сообщалось ранее, белгородские тхэквондистки Полина Чернова, Светлана Селезнева, Ольга Добромирова завоевали «Кубок Северного Кавказа».

Тем временем, белгородка Ольга Шмайлова выиграла всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Она победила в дисциплинах «спринт» и «кросс многодневный».