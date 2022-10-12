В Белгороде появится фронтовая почта для связи с мобилизованными

Белгородки предложили организовать фронтовую почту. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямого эфира 11 октября белгородка попросила Вячеслава Гладкова организовать фронтовую почту для связи с мобилизованными.

- Прошу от лица всех жен и матерей наших мобилизованных мужчин Белгородской области. Пожалуйста, организуйте фронтовую почту. Понимаем, что связаться с ребятами по телефону небезопасно. Но знать, что с ними все в порядке, очень хочется. Очень просим посодействовать, - написала женщина.

Главе региона идея понравилась, однако он назвал это предложение тяжело реализуемым. Гладков уже дал поручение проработать инициативу министру по делам молодежи Татьяне Киреевой.

- Надеюсь, что в ближайшее время постараемся эту связь выстроить. Мы понимаем, кто пишет: жены, матери, дети. Нам нужно только донести эту почту для адресата. Немного тяжело, но постараемся. Идея классная, - сказал губернатор.