17-летний белгородец избил обидчика своего брата

17-летнего жителя Старого Оскола ожидает суд по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение имущества). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 1 мая этого года юноша, находясь в одной из квартир Старого Оскола, избил знакомого, так как тот, по мнению подозреваемого, обидел его брата. Злоумышленник нанес кулаками множественные удары в область головы.

Кроме того, 7 июня парень похитил четыре пачки кофе из местного магазина на более чем 2700 рублей. Отметим, что несовершеннолетний ранее уже привлекался к уголовной ответственности за воровство. Изучив собранные доказательства, прокурор направил дело в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до восьми лет тюрьмы.