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Общество12 октября 2022 9:12

В Белгороде пройдет выставка-раздача бездомных собак "Пойдем домой"

В субботу, 15 октября, белгородцы смогут выбрать себе четвероногого друга
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В субботу в Центральном парке пройдет выставка-раздача бездомных собак.

В субботу в Центральном парке пройдет выставка-раздача бездомных собак.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцев приглашают провести 15 октября в компании мохнатых хвостов и мокрых носов, подарив себе прекрасные, добрые эмоции, а возможно и нового члена семьи. Волонтеры привезут 30 питомцев из службы по отлову и содержанию бездомных животных, любую из которых можно забрать домой. Все собаки здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни.

Посетители выставки смогут пообщаться с животными и с их опекунами, узнать все о характере собаки, ее особенностях и привычках. А если захотите взять друга в семью, прихватите паспорт.

Так же можно будет привезти подарки для четвероногих, узнать, как стать волонтером и как еще можно помогать собакам.

Место проведения выставки – Центральный парк.

Время проведения – с 11.00 до 15.00.