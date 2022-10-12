Белгородские росгвардейцы отработали навыки по оказанию первой помощи

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгороде прошли учебно-практические занятия с сотрудниками и военнослужащими по тактической медицине. На занятиях специалисты благотворительного фонда помощи нуждающимся «ЗА» показали росгвардейцам приемы остановки наружного кровотечения, эвакуации раненных различными способами, в том числе из труднодоступных мест и местности со сложным рельефом.

Занятия были проведены с учетом специфики подразделений Росгвардии. Особое внимание уделялось оказанию первой помощи при ранениях и травмах, полученных при выполнении служебно-боевых задач.

Преподаватели также рассказали о новых разработках и технологиях в области оказания первой помощи и наглядно показали перспективные средства индивидуальных и групповых аптечек.

- Личный состав получил достойные навыки и повысил свой уровень в вопросах, касающихся как медицинской, так и тактико-специальной подготовки, - отметила начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Белгородской области старший лейтенант Юлия Юрченко.