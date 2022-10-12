В Белгородской области лже-террорист «заминировал» автобус брата

Вечером 1 октября в УМВД России по Старому Осколу от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что неизвестный мужчина сообщил о якобы заминированном на одной из автостоянок автобусе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и спецслужбы. При обследовании транспортного средства и прилегающей территории никаких опасных предметов обнаружено не было. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 62-летний ранее не судимый местный житель. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к автостоянке, чтобы встретиться со своим братом, который работает водителем автобуса в одной из организаций. Но на охраняемую территорию подозреваемого не пустили. Тогда раздосадованный злоумышленник сообщил охране, что автобус его брата заминирован, и ушел.

В соответствии со ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок от двух до трех лет.