Белгородский аферист обманул доверчивую девушку

4 октября в полицию Старого Оскола с заявлением обратилась 21-летняя местная жительница. Она сообщила, что накануне в одном из местных пабликов разместила объявление об утере золотого браслета. Один из пользователей социальной сети сообщил ей, что нашел украшение и потребовал денежное вознаграждение за возврат. Когда девушка перечислила незнакомцу 4 500 рублей, он перестал выходить на связь. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что такая схема обмана является довольно распространенной. Правоохранители призывают жителей региона проявлять осторожность при общении в социальных сетях, и ни под каким предлогом не перечислять деньги незнакомцам.