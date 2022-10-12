Белгородские аграрии сохранят зарплату мобилизованным сотрудникам

Соглашения между правительством Белгородской области и агропромышленными предприятиями предусматривают создание условий для сохранения уровня доходов работников, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Сторонами соглашения с Правительством региона выступили девять компаний: ООО «АПХ «Зеленая долина», ООО «ГК Агро-Белогорье», ООО «Русагро-Инвест», АО Агрофирма «Русь», АО «Самаринское», ООО «УК Агрохолдинг «АВИДА», ЗАО «Томмолоко», ООО «Новая Заря» и АО «Должанское».

- Мне кажется, что это очень правильное решение. Все работодатели, с которыми у меня были встречи, единодушно поддержали это решение. Я им очень благодарен за это. Очень приятно, что наши аграрии выступили во главе этой инициативы, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, в рамках соглашений работодатель обязуется приостановить действие трудового договора, что поможет сохранить за сотрудником его рабочее место. Соглашения вступают в силу со дня его подписания и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.