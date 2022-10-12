Мнение: более половины россиян ожидают роста цен на жилье

Почти треть россиян по-прежнему считает рынок недвижимости привлекательным для инвестиций.

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – так считают 59% опрошенных по стране и 56% москвичей.

Большая часть респондентов - 37% - ожидают роста цен в пределах 5-15%, еще 22% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастут более чем на 15%.

Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Однако каждый пятый участник опроса полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. Близки показатели и в вопросе цен на вторичное жилье старше 5 лет: 47% россиян ожидают их роста цен, а почти четверть опрошенных, наоборот, снижения.

Внушительная часть россиян по-прежнему считает рынок недвижимости привлекательным для инвестиций - так ответила почти треть респондентов. Наиболее оптимистично настроены в этом отношении жители Северного Кавказа, тогда так жители Центрального федерального округа лидируют в противоположном мнении.