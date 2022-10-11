Электричество в Шебекино Белгородской области восстановят в течение пары часов

Электричество после обстрела подстанции в Шебекино восстановят в течение пары часов.

Вячеслав Гладков сообщил, что электроэнергию в Шебекино полностью восстановят в течение двух-трех часов.

- Вижу сообщения в соцсетях, что где-то пропадает свет или отсутствует вода. Почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты. Сейчас силами МРСК производится переключение на резервные линии. Для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа, - написал Гладков.

Напомним, глава региона сегодня, 11 октября, сообщил об обстреле со стороны Украины подстанции в Шебекино. Без электроэнегрии остались более двух тысяч жителей. Из-за скачка напряжения также начались перебои с водоснабжением. Жертв и пострадавших нет.