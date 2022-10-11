Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 14:45

Электричество в Шебекино Белгородской области восстановят в течение пары часов

Об этом сообщил Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Электричество после обстрела подстанции в Шебекино восстановят в течение пары часов.

Электричество после обстрела подстанции в Шебекино восстановят в течение пары часов.

Вячеслав Гладков сообщил, что электроэнергию в Шебекино полностью восстановят в течение двух-трех часов.

- Вижу сообщения в соцсетях, что где-то пропадает свет или отсутствует вода. Почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты. Сейчас силами МРСК производится переключение на резервные линии. Для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа, - написал Гладков.

Напомним, глава региона сегодня, 11 октября, сообщил об обстреле со стороны Украины подстанции в Шебекино. Без электроэнегрии остались более двух тысяч жителей. Из-за скачка напряжения также начались перебои с водоснабжением. Жертв и пострадавших нет.