Семьи мобилизованных белгородцев, у которых есть дети, начали получать выплаты

По словам главы региона, для получения выплат нужно прийти в отделение социальной защиты по месту жительства и написать заявление. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Как и обещали, начинаем выплаты семьям военнослужащих, которые призваны в рамках частичной мобилизации, там, где есть дети, - написал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Что для этого нужно сделать? Нужно прийти в отделение социальной защиты по месту жительства и написать заявление.

Ежемесячная региональная выплата на питание ребёнка в размере трех тысяч рублей предусмотрена на детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Предусмотрены и другие меры поддержки белгородских семей: единовременная выплата при рождении ребенка в размере 50 тысяч рублей и компенсация оплаты коммунальных услуг в размере четырех тысяч рублей.