Белгородские тхэквондисты выиграли «Кубок Северного Кавказа»

Светлана Селезнева (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

В Ессентуках состоялись всероссийские соревнования по тхэквондо "Кубок Северного Кавказа" памяти МСМК Маргариты Мкртчян среди юношей и девушек 2008-10 г.р. На счету белгородских спортсменов семь наград, из которых три золотые.

Первые места заняли – Полина Чернова (до 29 кг), Светлана Селезнева (до 37 кг), Ольга Добромирова (до 55 кг). Бронзовыми призерами стали Никита Вехов и Тимур Исаков (оба – до 49 кг), Антон Юрютин (до 53 кг) и Никита Гилуч (до 57 кг). Тренируются наши земляки под руководством Ольги Селезневой (СШОР №1 Белгородской области) и Ольги Хворостовой (СШОР №5 Белгорода).

Как сообщалось ранее, белгородка Ольга Шмайлова выиграла всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Она победила в дисциплинах «спринт» и «кросс многодневный».