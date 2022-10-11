Белгородский ансамбль стал победителем всероссийского фестиваля «Юные таланты Отчизны»

Вокальный ансамбль «Станица» гимназии № 6 города Губкина (руководитель ансамбля Светлана Вольвакова) сначала одержал победу в региональном этапе конкурса-фестиваля. Работа была отправлена в Москву на заочный отборочный тур. Уже по его результатам ансамбль «Станица» был приглашён на заключительный гала-концерт, где ребятам были вручены дипломы победителей и памятные нагрудные знаки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В гала-концерте приняли участие кадеты и суворовцы из разных уголков России – Вологды, Новосибирска, Казани, Старого Оскола, Никольска, Перми, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Губкина, Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Воронежской и Архангельской областей. Для всех участников заключительного этапа фестиваля были организованы экскурсии по музеям и достопримечательностям Санкт-Петербурга.