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Происшествия11 октября 2022 13:00

Белгородец украл у соседа бензопилу

За подобный проступок ему «светит» до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже инструмента из гаража обратился 45-летний житель поселка Октябрьский. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 42-летний знакомый потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, во время застолья в гараже злоумышленник присмотрел бензопилу. На следующий день он перелез через забор во двор знакомого. Воспользовавшись тем, что гараж остался незапертым, подозреваемый забрал инструмент и скрылся. Похищенное изъято сотрудниками полиции. В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.