Уже больше 154 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 298 человек заболели, а выздоровели – 506.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 159 219 пациентов, выздоровели – 154 344, умерли – 2 293. Сейчас из 396-ти госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 9 октября в нашем регионе заболели 324 человека, а выздоровели – 503. А 8 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 601 к 358.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.