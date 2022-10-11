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Здоровье11 октября 2022 11:01

Уже больше 154 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 298 человек заразились ковидом
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 298 человек заболели, а выздоровели – 506.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 159 219 пациентов, выздоровели – 154 344, умерли – 2 293. Сейчас из 396-ти госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 9 октября в нашем регионе заболели 324 человека, а выздоровели – 503. А 8 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 601 к 358.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.