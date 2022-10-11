Белгородка Ольга Шмайлова выиграла всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

Ольга Шмайлова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

В Санкт-Петербурге финишировали всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Невский спринт". Представительница Белгородской области Ольга Шмайлова одержала две победы. Воспитанница Людмилы Богдановой стала лучшей в возрастной категории Ж18 в дисциплинах «спринт» и «кросс многодневный».

Как сообщалось ранее, белгородский «Технолог-Спартак» довел победную серию до четырех матчей. Подопечные Сергея Крамского уступают воронежцам лишь по разнице мячей

Тем временем, белгородка Юлия Рыжанкова стала вице-чемпионкой России по бегу на 100 км. На дистанцию она затратила чуть более 7,5 часов.