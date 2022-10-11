В Белгородской области погиб водитель «Ниссана»

По предварительным данным, вчера, 10 октября, в 14:45 в Шебекинском городском округе 51-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался со стороны села Вознесеновка в направлении села Максимовка. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение с последующим вылетом в кювет и наездом на дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Шевроле» пострадали четыре человека.