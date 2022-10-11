Белгородец обворовал дачный домик

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что, приехав на дачу, обнаружила пропажу вещей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43 –летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленник прогуливался по дачному массиву в поисках наживы. Разбив подручными средствами окно дома, мужчина проник в помещение. Его добычей стали две куртки, два одеяла, две подушки, плед и гамак. Похищенное имущество стоимостью более 10 тысяч рублей он продал неизвестным. В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) мужчине грозит лишения свободы сроком до пяти лет.