В Белгородской области сотрудник строительной организации украл у директора 300 тысяч рублей

С заявлением о пропаже барсетки с деньгами и документами в ОМВД России по Валуйскому городскому округу обратился 40-летний мужчина – директор одной из строительных организаций. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался работавший у потерпевшего 33-летний житель Белгорода. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчины вместе проживали на съемной квартире. Воспользовавшись тем, что работодатель уснул, злоумышленник похитил принадлежащую ему барсетку, в которой находились документы и 300 тысяч рублей, после чего скрылся. Деньги подозреваемый потратил на покупку поддержанного автомобиля «БМВ», на котором впоследствии попал в ДТП. В селе Пушкарное он наехал на опору линии электропередач и скрылся с места происшествия, но его задержали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району. В машине полицейские обнаружили похищенную барсетку с документами.

Как сообщил заместитель начальника ОМВД России по Валуйскому городскому округу – начальник следственного отдела Андрей Квачев, в соответствии с п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.