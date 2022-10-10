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Общество10 октября 2022 15:12

Белгородские росгвардейцы задержал порядка 40 граждан за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков

По итогам ОПМ «Мак» уничтожено более 200 дикорастущих кустов, содержащих наркотические вещества
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2022», которая завершилась на минувшей неделе, белгородские росгвардейцы обнаружили и уничтожили более 200 кустов дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Также было задержано около 40 граждан за административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

С 3 по 9 октября 2022 года правоохранители отработали свыше 150 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога». За административные правонарушения задержано около 60 граждан. По сообщениям из дежурных частей территориальных ОВД для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 17 раз.