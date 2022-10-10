11 октября в Белгородской области пройдут дожди

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 11 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дожди, местами сильные. Днем местами небольшие дожди. Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем от +8 до +13 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +10 до +12 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях соблюдайте меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Также сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами в дождь - необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.