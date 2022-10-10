21-летний белгородец отобрал у 15-летней девушки телефон

Позже мобильник девочки подозреваемый отдал своему другу для личного пользования. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратились родители 15-летней девочки. Они сообщили, что у их дочери открыто похитили телефон. Об это сообщает пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель областного центра.

По предварительным данным, злоумышленник находился в компании подростков на одной из улиц областного центра. В ходе беседы с потерпевшей молодой человек попросил посмотреть ее телефон, но возвращать его обратно так и не стал. Позже мобильник девочки подозреваемый отдал своему другу для личного пользования. Согласно предварительным оценкам, сумма причинённого ущерба составила около восьми тысяч рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.