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Происшествия10 октября 2022 13:33

21-летний белгородец отобрал у 15-летней девушки телефон

Ему грозит до четырех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Позже мобильник девочки подозреваемый отдал своему другу для личного пользования.

Позже мобильник девочки подозреваемый отдал своему другу для личного пользования.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратились родители 15-летней девочки. Они сообщили, что у их дочери открыто похитили телефон. Об это сообщает пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель областного центра.

По предварительным данным, злоумышленник находился в компании подростков на одной из улиц областного центра. В ходе беседы с потерпевшей молодой человек попросил посмотреть ее телефон, но возвращать его обратно так и не стал. Позже мобильник девочки подозреваемый отдал своему другу для личного пользования. Согласно предварительным оценкам, сумма причинённого ущерба составила около восьми тысяч рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.