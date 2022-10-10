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Общество10 октября 2022 13:11

Учреждения образования Белгородской области переводят на дистанционку на 2 недели

Такое решение принял губернатор Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Школы, вузы и ссузы Белгородской области на две недели переходят на дистант.

Школы, вузы и ссузы Белгородской области на две недели переходят на дистант.

Фото: принтскрин видео.

Глава Белгородской области в своих соцсетях сообщил о решении перевести на удаленку образовательные учреждения региона с 11 октября.

- Принял решение перевести на 2 недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения, - заявил Гладков.

Губернатор также отметил, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Гладков обратился к родителям и учителям с просьбой понять, что безопасность детей превыше всего.

- Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей - это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях, - отметил губернатор.