Белгородский «Технолог-Спартак» довел победную серию до четырех матчей

28 – 29 октября белгородцы сыграют дома с ростовским «ДГТУ-Лидером». Фото со страницы БГТУ Спорт в VK.

Накануне, 9 октября, в астраханском СЗК «Звездный» состоялся матч чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный «Динамо-СШОР» принимал белгородский «Технолог-Спартак». Если в первой игре астраханцы сохраняли интригу до 16-й минуты, то вчера они уже с 35-й секунды оказались в роли догоняющих, и ни разу за всю встречу не смогли даже временно выправить ситуацию. Итог – 41:24 в пользу белгородцев.

Самыми результативными в составе «Технолога-Спартака» стали Никита Бабкин (семь очков), Артем Михайловский (шесть), Виталий Стрельников и Никита Дугушкин (по пять). После вчерашней победы «Технолог-Спартак» занимает второе место с восемью очками, уступая ГК «Воронеж» по разнице мячей. Теперь 28 – 29 октября белгородцы сыграют дома с ростовским «ДГТУ-Лидером». Начало первой игры в 18:00, второй – в 13:00.