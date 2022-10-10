В Белгородской области не будут сокращать объем социальных выплат и гарантий

Вячеслав Гладков: "Всё, что было людям обещано, будет выполнено". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области проанализировало параметры собственных налоговых и неналоговых доходов в 2022 году. Планом в текущем году предусматривался доход в 119,1 млрд рублей. Текущая оценка дохода бюджета составляет 106,9 млрд рублей. Отклонение, в основном, связано с падением доходов горно-металлургических компаний, работающих на территории региона.

Несмотря на снижение доходов бюджета, выполнение финансовых обязательств правительства региона перед гражданами не будет остановлено или сокращено. Все социальные гарантии будут выполнены в полном объёме. Текущая ситуация не повлияет на скорость сдачи строительных объектов в регионе. Сроки сдачи объектов не изменятся, а подрядные организации получат выплаты в полном объёме.

- Никаких сокращений социальных обязательств нет, - заверил губернатор Вячеслав Гладков. - Всё, что было людям обещано, будет выполнено. Безусловно, сейчас не самая простая ситуация, связанная с падением собственных доходов. Сейчас министерство финансов проводит очень большую работу, направленную на своевременное и качественное выполнение всех социальных обязательств перед белгородцами.