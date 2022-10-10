Два белгородских вуза вошли в ТОП-100 учебных заведений России

В списке лучших вузов России «RAEX-100» оказались НИУ БелГУ (38 место) и БГТУ им. В. Г. Шухова (57-е). Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.
В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников вошёл лицей № 9 г. Белгорода (152-е), а по направлению «медицина» учебное заведение стало 12-м. Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат оказался на 295 позиции в списке лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
Десятка лучших белгородских школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, выглядит так:
- Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат;
- Центр образования № 1 имени Героя Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина;
- лицей № 9 г. Белгорода;
- Шуховский лицей;
- школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Cтарый Оскол;
- гимназия № 22 г. Белгорода;
- школа № 40 г. Старый Оскол;
- лицей № 32 г. Белгорода;
- Образовательный комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой;
- лицей № 10 г. Белгорода.