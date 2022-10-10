В Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Шевроле» пострадали четыре человека

Водитель «Жигулей» не убедился в безопасности обгона и столкнулся с «Шевроле Клан». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 9 октября, в 11:45 на 177 км автодороги «Белгород – М-4«Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» 62-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», ехал со стороны Алексеевки в сторону Россоши. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина не убедился в безопасности обгона и столкнулся с «Шевроле Клан» под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Шевроле» и его 45-летняя пассажирка, а также пассажиры «ВАЗ 21150» - 34-летняя женщина и 13-летняя девочка - получили телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в групповом ДТП погиб 41-летний мужчина. Повреждения получили три человека, включая 8-летнюю девочку.