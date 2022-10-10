Выдачи ипотеки в третьем квартале увеличились в разы

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По статистике от банка "Открытие", в сентябре по сравнению с августом количество выданных кредитов выросло почти в полтора раза. Средний чек ипотеки по итогам сентября составил 5 миллионов рублей - он вырос почти на 18%.

В топ-3 регионов в третьем квартале вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди предложений наибольшим спросом наших соотечественников пользуются кредиты с господдержкой на приобретение новостроек.

Любопытно, что 53% ипотечных заемщиков – женщины.

Главными факторами резкого роста темпов выдачи ипотеки в третьем квартале в банке называют реализацию отложенного спроса второго квартала, дальнейшее снижение рыночных ставок и стабилизацию спроса на жилье.