Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 7:37

Выдачи ипотеки в третьем квартале увеличились в разы

Банки отмечают и рост среднего чека по ипотечным кредитам
Источник:kp.ru
.

.

По статистике от банка "Открытие", в сентябре по сравнению с августом количество выданных кредитов выросло почти в полтора раза. Средний чек ипотеки по итогам сентября составил 5 миллионов рублей - он вырос почти на 18%.

В топ-3 регионов в третьем квартале вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди предложений наибольшим спросом наших соотечественников пользуются кредиты с господдержкой на приобретение новостроек.

Любопытно, что 53% ипотечных заемщиков – женщины.

Главными факторами резкого роста темпов выдачи ипотеки в третьем квартале в банке называют реализацию отложенного спроса второго квартала, дальнейшее снижение рыночных ставок и стабилизацию спроса на жилье.