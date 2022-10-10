В трех районах Белгородской области школы продолжат работать дистанционно

Из-за оперативной обстановки школы продолжат работать дистанционно. Фото: "КП" Архив

В утреннем обращении Вячеслав Гладков сообщил, что в полном объеме дистанционная работа школ сохраняется в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах. Еще в 6 приграничных территорииях на дистанте остаются школы в 15-тикиломтровой зоне. Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп.

- Оперативная обстановка в регионе лучше не стала. Количество обстрелов приграничных территорий за выходные увеличилось. Поэтому мы оставляем дистанционную работу школ в муниципальных округах в полном объеме. Подвоз детей в 15-км зоне и в трех вышеперечисленных округах мы прекращаем, потому что это, на самом деле, небезопасно. Надеюсь вы, уважаемые родители и учителя, согласитесь со мной. Мы должны поберечь наших детей, - написал глава региона.