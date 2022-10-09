Белгородский «Салют» обыграл клуб Романа Павлюченко

В 16-м туре 15 октября наши парни сыграют дома с раменским «Сатурном» (шестое место, 21 очко). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 8 октября, в матче 15-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» играл в Ногинске с местным «Знаменем». Подмосковный клуб приковывает к себе внимание наличием в составе Романа Павлюченко, экс-игрока лондонского «Тоттенхэма» и сборной России. Если в Белгород «спящий гигант» не приехал, то в домашней встрече принял участие. Павлюченко вышел на поле на 59-й минуте при счете 1:0 в пользу «Салюта». Но опытный форвард никак не смог переломит ход встречи. Более того, белгородцы еще больше увеличили перевес. Дубль оформил Николай Бояркин (6-я, 1:0, 83-я, 2:1), еще один гол провел вышедший на замену Алексей Курзенев (90-я, 3:1). Итог – 3:1 в пользу наших земляков.

«Салют»: Цыгулёв, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый, Дегтярёв, Бояркин (Матвевнин, 90+), Дудайти (Радостев, 31), Малахов (Сошников, 90+), Канищев (Курзенёв, 74), Дёгтев (Сухов, 74).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 «Салют» продолжает единолично лидировать (33 очка). Далее располагаются «Калуга» (32) и саратовский «Сокол» (30). В 16-м туре 15 октября наши парни сыграют дома с раменским «Сатурном» (шестое место, 21 очко).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет единоличное лидерство – у него десять точных ударов. Ближайшие преследователи Валерий Альшанский из долгопрудненского «Космоса» и Иван Хлебородов из «Калуги» имеют в активе девять и восемь голов соответственно.