Свыше 153 тысяч белгородцев победили ковид

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 358 человек заболели, а выздоровел – 601.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 158 597 пациентов, выздоровели – 153 335, умерли – 2 293. Сейчас из 395-ти госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 7 октября в нашем регионе заболел 371 человек, а выздоровели – 619. А 6 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 627 к 399.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.