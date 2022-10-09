Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2022 9:27

В Белгороде стартовала всенародная акция «Сухая попка»

Всех неравнодушных приглашают помочь подопечным МОО «Святое Белогорье против детского рака»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Помочь детям можно из любого города страны.

Помочь детям можно из любого города страны.

Руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк обратилась к белгородцам с просьбой позаботиться о детях – подопечных организации: «Ситуация у нас в организации просто катастрофическая! На складе не осталось ни одной упаковки подгузников, ни одной пачки впитывающих пеленок. А наш запас средств по уходу за маленькими попками совсем иссяк», - написала Евгения.

Организация помогает детям с онкогематологическими заболеваниями, детям с неизлечимыми заболеваниями, а сейчас еще и семьям белгородцев с обстреливаемых территорий, и семьям беженцев из ДНР, ЛНР и Украины.

По самым скромным подсчетам каждый день сотрудники благотворительной организации выдают своим подопечным по 30 – 35 упаковок подгузников. Вот и получается, что на месяц необходимо 1 000 упаковок.

Помочь детям и поддержать акцию «Сухая попка» можно из любого города России. Нужно только выбрать подгузники или средства по уходу за малышами, оформить доставку по адресу: г. Белгород, ул. Архиерейская, 8, 2 этаж.