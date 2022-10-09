В Белгороде стартовала всенародная акция «Сухая попка»

Помочь детям можно из любого города страны.

Руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк обратилась к белгородцам с просьбой позаботиться о детях – подопечных организации: «Ситуация у нас в организации просто катастрофическая! На складе не осталось ни одной упаковки подгузников, ни одной пачки впитывающих пеленок. А наш запас средств по уходу за маленькими попками совсем иссяк», - написала Евгения.

Организация помогает детям с онкогематологическими заболеваниями, детям с неизлечимыми заболеваниями, а сейчас еще и семьям белгородцев с обстреливаемых территорий, и семьям беженцев из ДНР, ЛНР и Украины.

По самым скромным подсчетам каждый день сотрудники благотворительной организации выдают своим подопечным по 30 – 35 упаковок подгузников. Вот и получается, что на месяц необходимо 1 000 упаковок.

Помочь детям и поддержать акцию «Сухая попка» можно из любого города России. Нужно только выбрать подгузники или средства по уходу за малышами, оформить доставку по адресу: г. Белгород, ул. Архиерейская, 8, 2 этаж.