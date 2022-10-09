Во всех муниципалитетах Белгородской области открылись центры поддержки жен и матерей военнослужащих

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Союз женщин Белгородской области открыл в каждом муниципалитете региона центры поддержки жен и матерей военнослужащих. Губернатор посетил в воскресенье утром один из них.

- Заехал в центр «Союза поддержки матерей и жен военнослужащих», который открылся на проспекте Богдана Хмельницкого, 38. Это уже второй такой центр в городе Белгороде. Так же, как и на Щорса, он будет оказывать разнообразные услуги, потому что вопросов у жён и матерей возникает очень много: и социальная защита, и вопросы образования. Многие просто растеряны, и, конечно, главная задача - их поддержать. В 9:30 в центр пришла мама мобилизованного военнослужащего. Пришла поговорить, потому что одна и переживает за сына. Уверен, что специалисты центра окажут всю необходимую поддержку, - отметил глава региона.

Центры работают ежедневно. Контакты центров можно узнать в карточках.